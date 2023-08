Itaú (ITUB4) vende Itaú Argentina para Banco Macro por R$ 250 milhões

No último ano, os números do Itaú cresceram diante de uma inadimplência mais controlada que nos concorrentes privados Bradesco e Santander Brasil. O maior banco da América Latina tem clientes com renda média mais elevada, o que reduziu o impacto da alta dos juros sobre a qualidade dos ativos. Este efeito voltou a aparecer no balanço divulgado hoje.

Em seu comunicado, o relatório sobre o 2T23 do Itaú atribuiu esse resultado principalmente ao aumento da margem financeira com clientes, que tinha sido impulsionada pelo crescimento da carteira - que, por sua vez, está relacionado à gradativa mudança do mix de créditos com melhores spreads, assim como da receita de seguros.

O custo do crédito do Itaú somou R$ 9,4 bilhões no segundo trimestre de 2023, com crescimento de 25,3% em relação a igual etapa de 2022, em meio ao aumento da despesa de provisão para créditos de liquidação duvidosa nos negócios de atacado em território brasileiro.

A carteira de crédito total do Itaú teve alta de 6,2% no trimestre, chegando a R$ 1,151 trilhão em junho. Na carteira que inclui pessoas físicas, o crédito pessoal registrou aumento anual de 21,1%, e o crédito imobiliário subiu 17%.

O presidente do banco, Milton Maluhy, diz que o resultado reflete a consistência e a transformação do banco, e afirmou que o Itaú está otimista com o segundo semestre. "Iniciamos a segunda metade do ano otimistas com as perspectivas para o futuro, decorrentes da consolidação da agenda monetária e fiscal que deverá promover uma retomada mais robusta da atividade econômica no País", afirma ele, em nota

"Estamos bastante ativos e lançando novas funcionalidades para atender melhor o cliente, mesmo com o cenário de elevação da taxa básica de juros", diz o balanço do Itaú sobre o crédito imobiliário.