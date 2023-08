Shein fecha acordo com dona da Forever 21 e adquire um terço da empresa

Logística de plataformas como Amazon e Shein

Com uma demanda tão alta, lojas e-commerce como a Shein, Amazon e Shopee precisam de estruturas de logística complexas, que envolve empresas ligadas ao transporte de cargas por terra e ar, para que as encomendas atravessem mais de 16 mil quilômetros entre a China e o Brasil na maior velocidade possível.

Em meio à disputa do frete rápido e para acomodar os produtos vendidos e entregá-los, as empresas do setor têm adotado diversos recursos:

Galpões enormes como centros de distribuição;

Serviços de empresas de logística internacional;

Ampliação da frota própria de aviões.

Marca de e-commerce do gigante chinês Alibaba (BABA34), o AliExpress tem no Brasil uma das suas principais operações no mundo, o que fez com que a companhia precisasse ampliar a sua malha logística por aqui. A empresa começou o ano de 2021 com cinco voos semanais, e em agosto de 2022 anunciou a ampliação para oito viagens na semana.

Sem uma frota própria, a Shein utiliza os serviços de empresas de transporte de cargas e já anunciou que irá aumentar os investimentos no Brasil, principalmente com a nacionalização da produção, alternando entre o seu polo integral na China. Além da parceria com as fábricas da Coteminas (CTNM4), a chinesa também se uniu à plataforma de entregas Pegaki para escoar a produção local.