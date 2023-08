Weg (WEGE3) adquire terreno no México por US$ 40 milhões e mira expansão de negócios no país

"A proximidade do novo terreno ao maior parque industrial da Weg no país facilitará a integração dos processos produtivos e verticalização das operações mexicanas no futuro, bem como o processo logístico, permitindo compartilhar recursos de áreas de apoio entre as unidades", destacou a companhia.

A Weg está no México desde 2000 e contabiliza cinco unidades fabris no país: duas em Huehuetoca, produtoras de motores elétricos e transformadores, uma em Tizayuca, especializada na fabricação de transformadores, e duas em Atotonilco de Tula, onde a companhia possui fábricas voltadas para a produção de motores elétricos, de painéis elétricos e tintas em pó industriais.

Com a aquisição do novo terreno, a companhia soma mais de 1,2 milhão de metros quadrados de área no México, onde conta atualmente com cerca de 4 mil colaboradores.

Weg (WEGE3) é rebaixada: XP vê desaceleração da receita e preço-alvo mais baixo

A receita da Weg (WEGE3) deve desacelerar nos próximos trimestres, afirmaram os analistas da XP Investimento na semana passada. Antecipando essa tendência, a XP rebaixou a recomendação das ações para "neutra".

"A Weg é uma empresa "best-in-class" e uma das mais bem-sucedidas da história corporativa brasileira. No entanto, dadas as nossas expectativas de desaceleração de receita e retornos se acomodando em níveis mais baixos nos próximos anos, vemos o múltiplo P/L (Preço/Lucro) atual da WEG em 29x como uma história 'precificada à perfeição', diz a XP.