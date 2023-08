Natura (NTCO3): analistas recomendam compra das ações e veem upside de 35%; veja análise

A margem bruta foi de 65,4%, em alta de 430 pontos-base (bps). Já a margem Ebitda ajustada foi de 9,7%, um aumento de 230 pbs na comparação com o mesmo período do ano passado. Para a companhia, o resultado da Natura no 2T23 reflete melhorias de margem em todas as três unidades de negócio, Natura &Co América Latina, Avon Internacional e The Body Shop, além de uma queda de 5,7% nas despesas corporativas. O grupo fechou o trimestre com uma posição de caixa de R$ 3,7 bilhões.

O CEO da companhia, Fabio Barbosa, afirmou que o desempenho "continua a apresentar as melhorias já observadas no primeiro trimestre, com crescimento de um dígito baixo da receita líquida em moeda constante, e uma melhora significativa na margem Ebitda ajustada". "Isso foi impulsionado principalmente pela margem bruta, que se beneficiou dos efeitos de mix de produtos, mas foi parcialmente compensada por investimentos e pela inflação", escreveu o executivo.

Ele pontuou ainda que o lucro líquido seguiu "impactado por um alto nível de despesas financeiras, que serão endereçadas na conclusão da venda da Aesop, prevista para ocorrer no terceiro trimestre deste ano".

Vendas da Natura na América Latina

As vendas líquidas de Natura &Co América Latina cresceram 5,8% em moeda constante (CC), e caíram 1,7% em reais. O crescimento em moeda constante foi impulsionado por um crescimento de duplo dígito da Natura (19,5% em CC e 17,3% em reais).

A empresa afirma que a marca Natura apresentou forte impulso, com crescimento de 14,7% no Brasil, sustentado por um aumento nos preços e por um melhor mix de produtos, bem como pelo aumento da produtividade das consultoras, que foi de 12,5% no trimestre, e pelo excelente desempenho do varejo, marcado principalmente pelas campanhas de Dia das Mães e Dia dos Namorados.