Expert XP 2023: maior evento de investimentos do mundo ocorrerá nos próximos dias 1º e 2 de setembro

O momento está programado pra acontecer depois das boas-vindas oficial do evento, que será feita por Guilherme Benchimol, fundador e presidente do Conselho da XP Inc., e Thiago Maffra, CEO da XP Inc.

Na sequência, a cerimônia do "ring the bell" será transmitida, com a condução de dois representantes da bolsa americana: Robert McCooey, vice Chairman da Nasdaq, e Ivana Ferreira, diretora e head de listagens da América Latina da Nasdaq.

"O maior festival de investimentos do mundo merece estar na principal vitrine global: a Times Square. Estamos na vanguarda do setor financeiro do país e queremos alcançar o maior número de pessoas todos os anos", diz Lisandro Lopez, CMO da XP Inc.

"A Nasdaq é uma força da economia global e é também nossa 'casa', onde, há quase quatro anos, abrimos capital e passamos a nos conectar com os principais investidores do mundo", complementa Lopez.

Ingressos para a Expert XP 2023

A venda de ingressos para o público geral está aberta, e clientes XP têm 50% de desconto, além de 5% de Invesback para quem pagar com o cartão da XP.