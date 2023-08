Petz (PETZ3) nega acordo de fusão com Cobasi, mas diz avaliar oportunidades; Ações sobem 5%

No Ibovespa, as ações da Petz lideravam as maiores altas, com avanço de 5,7%, por volta das 11h20.

Combinação de negócios

Segundo a reportagem do Valor, as empresas já haviam tentado uma combinação de negócios em um passado recente, no entanto as conversas não seguiram adiante.

Ainda de acordo com a reportagem, os dois grupos são bem consolidados no mercado paulista. As rivais têm cada uma cerca de 200 lojas e, juntas, ganham força para se tornarem grandes consolidadoras do setor no país.

"A Petz, que abriu capital em 2020 e captou cerca de R$ 3 bilhões, tornou-se referência no segmento e, desde então, buscou fazer movimentos para se consolidar no mercado. No fim de 2021, a companhia levantou quase R$ 800 milhões em uma oferta subsequente de ações ("follow-on", na sigla em inglês) para usar parte dos recursos na expansão de suas lojas", diz o texto.

Em 2021, a Cobasi recebeu aporte de R$ 300 milhões do fundo Kinea, que ficou com cerca de 8% de fatia na rede, para financiar a expansão do negócio fora do Estado de São Paulo. Se as conversas entre as duas maiores varejistas de pet shop avançarem, seria uma forma de o Kinea reduzir posição no negócio.