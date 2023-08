Petrobras (PETR4) assina acordos com dois bancos chineses

A Petrobras (PETR4) informou nesta segunda-feira (28) que celebrou memorandos de entendimento (MOUs) com a China Development Bank (CDB) e com o Bank of China.

Segundo a estatal, os acordos visam a avaliação de oportunidades de investimentos e cooperação em iniciativas de baixo carbono e finanças verdes, a financiabilidade da cadeia de fornecedores da Petrobras, além do incremento e facilitação das trocas comerciais e financeiras entre a companhia e empresas chinesas.

Ainda de acordo com a Petrobras, os MOUs são de caráter não vinculante e somente após a conclusão das análises técnicas necessárias, potenciais projetos advindos dos acordos assinados terão estimativas oficiais de custo, prazo e retorno, a fim de que sejam futuramente apreciados pelas instâncias de aprovação interna, de acordo com a governança da companhia.