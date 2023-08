Taesa (TAEE11) ensaia emissão de R$ 800 milhões em debêntures

Primeira série: Vencimento em 2033, com pagamento de NTNB-32 +0,50% (ou IPCA+5,80%)

Segunda série: Vencimento em 2035, com pagamento de NTNB-35 +0,60% (ou IPCA+5,90%)

Terceira série: Vencimento em 2038, com pagamento de NTNB-35 +0,70% (ou IPCA+6,05%)

A oferta será coordenada pelo Santander - que será líder -, Itaú BBA, Safra e XP.

Taesa ganha 'sinal verde' para operar no Paraná

A Taesa comunicou que o Instituto Água e Terra da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Paraná concedeu licença prévia para a companhia operar como transmissora no trecho Bateias-Curitiba Leste (C1/C2).

Ao todo, a linha que a Taesa ganhou licença possui 75 km. Além disso, foram incluídas as obras de ampliação das Subestações SE Bateias e SE Curitiba Leste a serem interligadas - referentes às instalação da Ananaí.

O prazo para estipulado pela Aneel para a energização de Ananaí é março de 2027.