Quais empresas pagarão dividendos e JCP em setembro? Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) estão na lista; veja agenda completa

O mês de setembro se aproxima com uma agenda de dividendos recheada de tickers de peso. Ao todo, 20 empresas irão distribuir seus rendimentos em forma de proventos ou juros sobre capital próprio (JCP), como é o caso do Banco do Brasil (BBAS3).

Além do Banco do Brasil (BBAS3), mais instituições financeiras também distribuirão seus lucros, caso do Bradesco (BBDC4) e do Itaú Unibanco (ITUB4). O pagamento de JCP destes dois últimos está agendado para o dia 1º de setembro, enquanto os investidores de BBAS3 receberão em 29 de setembro.

No setor de shoppings e comércios, JHSF (JHSF3) e o grupo Iguatemi (IGTI3/IGTI4/IGTI11) também estão previstos para pagar dividendos em 20 de setembro e 15 de setembro, respectivamente.