Gerdau (GGBR4): banco reduz preço-alvo: "Pressão pelo momento desafiador da indústria do aço"

Já no restante da América Latina, a administração divulgou uma visão amplamente cautelosa para seus principais mercados, com um cenário desafiador na Argentina e no Peru, e uma situação mais estável no Uruguai.

Presidente da Gerdau diz que está perto de anunciar demissões

O presidente da Gerdau, Gustavo Werneck, afirmou que a companhia está sob a iminência de promover demissões em função do cenário atual que a indústria do aço vive no País. A fala foi feita durante o 33.° Congresso Aço Brasil, realizado nesta quarta-feira, 27, em São Paulo.

O executivo da Gerdau avaliou o momento atual em que a indústria siderúrgica brasileira vive, apontando que o forte aumento no volume do aço importado, sobretudo da China, vem prejudicando a produção brasileira. Werneck acrescentou que a Gerdau já tem 600 trabalhadores em suspensão temporária do contrato de trabalho por conta da redução da produção na empresa.

"Se não forem tomadas decisões por parte do governo nos próximos 30 dias sobre o aumento da tarifa de importação, a situação ficará preocupante. É preciso a adoção de ações urgentes para que a tarifa suba 25%, ou então teremos muita dificuldade", afirmou o executivo.

De acordo com Werneck, a Gerdau já tem duas plantas, uma no Ceará e outra em São Paulo, que estão paralisadas.