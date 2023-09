Alupar (ALUP11) anuncia dividendos milionários e Casas Bahia (BHIA3) derrete no Ibovespa; Veja as mais lidas da semana

2. Sofrimento: Casas Bahia (BHIA3) entra em leilão e derrete no Ibovespa; Magazine Luiza (MGLU3) também cai. Veja por quê

As ações de Casas Bahia (BHIA3), ex-Via (VIIA3), assim como os papéis do Magazine Luiza (MGLU3), tiveram baixa nesta segunda (25), figurando entre as maiores quedas do Ibovespa. Essa desvalorização se deu em meio à pressão do avanço dos juros futuros (DIs).

As ações da Casas Bahia recuaram mais de 13% e acabaram entrando em leilão e, ao final do pregão, tiveram baixa de 11,7%, a R$ 0,60. Enquanto isso, as ações do Magazine Luiza caíram 4,02%, a R$ 2,11.

3. Dono da SmartFit (SMFT3) se alia a influenciador fitness em novo empreendimento

Nesta semana, Edgard Corona, dono da SmartFit (SMFT3) e Renato Cariani, maior influenciador fitness do Brasil, fecharam uma sociedade e vão abrir uma nova rede de academias. Nas redes sociais, Cariani divulgou que os dois vão ser sócios da Nation CT, um "novo centro de treinamento de alta performance em musculação".

"Nasce a Nation CT. Obrigado Edgard Corona por me escolher como sócio, por entregar a mim essa responsabilidade de comunicar a alta performance e o fisiculturismo através desta rede de academias que já nasce gigante e cheia de projetos por todo o Brasil", afirmou Cariani.