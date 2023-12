Ata do Copom e PIB nos Estados Unidos: veja o que mais acompanhar ao longo da semana

Após uma semana agitada de indicadores, com decisões de juros no Brasil e exterior, a agenda da semana estará mais esvaziada, mas ainda com a divulgação de indicadores importantes. Por aqui, o destaque fica com a Ata do Copom, apresentada pelo Banco Central (BC), e nos Estados Unidos, os investidores ficam atentos aos dados do PIB do terceiro trimestre.

Nesta segunda-feira (18), serão apresentados os dados semanais do boletim Focus, do Banco Central (BC), que incluem dados de IPCA. Além disso, divulgam-se os indicadores semanais IPC-S, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), dados da sondagem industrial realizada pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), além da balança comercial pela Secex.

Na terça (19), o destaque fica para a Ata do Copom, que vai reforçar os pontos apresentados no comunicado que acompanhou a última decisão de juros do Banco Central, além de perspectivas sobre o cenário que a autoridade monetária considera para os próximos passos da economia.