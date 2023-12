Sabesp (SBSP3) prevê investimentos de R$ 47,4 bilhões até 2028; saiba mais

Privatização da Sabesp (SBSP3) tem sanção do estado e proposta de empresa municipal é descartada, segundo Tarcísio

O projeto de lei para privatização da Sabesp foi sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e deverá ser publicado no Diário Oficial da União (DOU), afirmou o político em evento realizado no início do mês.

O projeto de desestatização da Sabesp passou por conflitos em reuniões na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). No último dia 6 de dezembro, em sessão esvaziada após confronto de Policiais Militares com manifestantes, o documento foi aprovado.

Para os próximos passos da privatização da companhia de saneamento do Estado de São Paulo, Tarcísio alegou já estar em contato com "todos os municípios". "A gente vem construindo aquilo que será a substituição dos contratos, então a gente está discutindo um plano de investimentos para cada um", afirmou o governador.

Em parte dos contratos da Sabesp (SBSP3) com os municípios atendidos pela companhia está previsto o rompimento e a necessidade de renegociação em caso de transferência do controle acionário da empresa para o setor privado. É a situação do contrato com a cidade de São Paulo, que representa mais de 40% do faturamento da empresa.

"A adesão dos municípios é voluntária e a gente está procurando mostrar para os municípios a vantajosidade (sic), os investimentos que serão feitos nos próximos anos e como vai ficar para o cidadão daquele município", acrescentou. Ele afirmou ainda que a previsão é apresentar, em breve, um modelo regulatório para o mercado financeiro.