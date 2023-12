Ata do Copom é destaque na agenda desta terça-feira; veja o que mais acompanhar

Também hoje, durante a manhã, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e à tarde, se reúne com o Presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, em Brasília.

Já no início da noite, Campos Neto fará palestra no evento "Desafios 2024, O Brasil no rumo do crescimento sustentado", promovido pelo jornal Correio Braziliense.

No cenário político, o Congresso Nacional analisa nesta terça-feira o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Trata-se de uma das pautas mais importantes que devem ser analisadas antes do recesso parlamentar, que tem início no próximo sábado (23). O texto já havia sido aprovado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) na semana passada.

Agenda da terça-feira no exterior

No exterior, o departamento de comércio dos Estados Unidos divulga dados de construções de moradias iniciadas em novembro às 10h30 e no início da tarde, Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, participa de evento em Harvard.

O mercado também vive a expectativa pela divulgação do PIB dos EUA, na quinta-feira (21), referente ao terceiro trimestre. A expectativa do mercado é de crescimento de 5,2% na base sequencial.