Investir em 2024: veja 5 bancos para apostar

Independentemente do cenário econômico no qual o Brasil se encontra, os bancos costumam chamar a atenção dos investidores na bolsa brasileira, tanto pelo peso que esses papéis têm no Ibovespa, quanto pela solidez financeira dessas instituições.

2023 foi um ano em que se estabeleceu um novo governo no país e o mundo lidou com sinais divergentes em relação à inflação, por exemplo. Mesmo com esse contexto meio incerto, o índice financeiro, que conta com papéis do setor bancário, acumula alta de cerca de 31% no ano.

Dessa forma, a expectativa de parte dos analistas é de que o ano de 2024 seja ainda mais positivo para as ações dos bancos, com as empresas conseguindo entregar resultados melhores trimestre a trimestre.