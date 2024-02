Petrobras (PETR4) vê bom momento para acessar oportunidades no mercado de energia renovável; saiba mais

Em evento para detalhar o Plano Estratégico 2024-28 a investidores internacionais em Nova York, chamado de "Deep Dive" (mergulho profundo), a Petrobras (PETR4) declarou que o momento é favorável para acessar oportunidades no mercado de energia renovável. O encontro conta com a presença do presidente da estatal, Jean Paul Prates, além de quase toda a diretoria, e termina nesta quarta-feira (31).

A estatal informou que pretende equilibrar sua capacidade de geração térmica e renovável até o final do período 2024-2028, atingindo aproximadamente 10% da capacidade de energia fotovoltaica e eólica do Brasil em operação ou em construção até 2028.

Também segundo a Petrobras, as oportunidades atuais para M&A em renováveis no Brasil envolvem 76,3 GW (gigawatt). A companhia informou ainda que possui 10 projetos eólicos offshore em estudo, e mais 7 em parceria com a Equinor.