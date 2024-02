Banco Pan (BPAN4): lucro do 4T23 sobe 2% em um ano e chega a R$ 195 milhões

Segundo o release do resultado do 4T23 do Banco Pan, a despesa líquida de provisão de créditos totalizou R$ 474 milhões no trimestre, ante R$ 450 milhões do 3T23 e R$ 558 milhões do 4T22.

As despesas administrativas e de pessoal foram de R$ 661 milhões no 4T23, frente aos R$ 643 milhões no 3T23 e aos R$ 580 milhões do 4T22.

Já as despesas com originação do Banco Pan somaram R$ 587 milhões ao final do trimestre, frente aos R$ 445 milhões do 3T23 e aos R$ 635 milhões do 4T22, acompanhando os volumes de originação de crédito e aquisição de clientes.

Desempenho das ações do Banco Pan