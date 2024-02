Petrobras (PETR4) pode pagar até R$ 7 bilhões em dividendos, projeta Goldman Sachs

O BTG tem recomendação de 'compra' para as ações de Petrobras, com preço-alvo a US$ 19,00.

Petrobras (PETR4) não vai abaixar preços para ajudar setor aéreo, diz presidente

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou em entrevista ao Estadão/Broadcast que a companhia está disposta a colaborar com o debate sobre a situação do setor aéreo no Brasil, mas que não vai baixar o preço com um "canetaço". Prates esteve presente no "Deep Dive", evento realizado pela estatal em Nova York para investidores estrangeiros.

Segundo o presidente da Petrobras, a principal dúvida que intriga o investidor estrangeiro hoje é o risco de interferência do Estado e do governo do presidente Lula na empresa.

"Teve muita pergunta sobre eventual influência política, o fato de conviver com o governo, como é que é, se a gente recebe ordem direta ou não. Eu respondi claramente, incisivamente, expressamente, que não existe isso e que, do outro lado, existe gente que argumenta, que sou eu e os diretores", pontuou Prates.

"É natural que as pessoas pensem que essas estatais, não só a Petrobras, são espécies de "longa manus" (executor de ordens), tentáculos do Estado. Agora, também é preciso entender que, do outro lado, tem gestores e pessoas que têm que argumentar o contrário", completa o gestor.