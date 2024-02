Raízen (RAIZ4) fecha parceria com BYD para recarga de carros elétricos

Os pontos terão mais de 18 megawatts (MW) de potência instalada, sendo alimentados por energia de fontes renováveis fornecida pela Raízen Power, a divisão de energia elétrica do grupo.

As cidades escolhidas para receber os pontos de recarga são:

São Paulo (SP)

Rio de Janeiro (RJ)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Salvador (BA)

Belém (PA)

As cidades foram selecionadas com base nas projeções de crescimento do mercado e na demanda de usuários, como motoristas de aplicativos.

As empresas não divulgaram o valor dos investimentos envolvidos no projeto.

CEO da Raízen alega que Brasil tem transição energética diferente

A criação desses "hubs" em centros urbanos importantes atende à necessidade de mais infraestrutura de recarga para suportar o crescimento de um mercado ainda pequeno no Brasil, mas promissor na visão das duas empresas.