Vale (VALE3): conselho pode adiar decisão sobre novo presidente, diz jornal

Juntamente com as ações da Vale, os especialistas mantiveram também os papéis da Petrobras (PETR4) com igual peso na carteira - de 15%.

A tese é de que VALE3 terá um ambiente operacional melhor em 2024, com os mercados de minério de ferro caminhando para mais um ano de déficits e contínuas revisões positivas de lucros.

"Agora estamos mais confiantes de que a performance operacional mais fraca da empresa ficou para trás e que a produção/vendas e o desempenho de custos devem continuar a melhorar. Acreditamos que há muito pouco precificado nas ações neste momento", diz o BTG.

"Espera-se que a produção chinesa de aço bruto permaneça acima de 1 bilhão de toneladas, já que a demanda por infraestrutura/manufatura + exportações devem compensar um mercado imobiliário ainda fraco. Estimamos outro déficit no mercado este ano, provavelmente sustentando os preços em níveis elevados - atualmente na faixa de US$130-140 por tonelada", completa.

Os analistas modelam os preços do minério de ferro em uma média de US$ 120 por tonelada para o ano, que ainda está acima do mercado, e esperam ver mais revisões positivas nos próximos meses.

"Nesses níveis, vemos a Vale negociando abaixo de 4x EV/EBITDA 24, e esperamos yields de de aproximadamente 13%, incluindo recompras de ações, o que consideramos atrativo".