Petrobras (PETR4), Taesa (TAEE11) e Bradesco (BBDC4) agitam o mercado nesta quarta-feira; veja mais destaques

Bradesco

O Bradesco (BBDC4) reportou um aumento de 80,4% no lucro líquido recorrente do quarto trimestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 2,878 bilhões - o número é 37,7% menor do que o registrado no terceiro trimestre de 2023.

No acumulado do ano de 2023, o lucro do Bradesco foi de R$ 16,297 bilhões, queda de 21,2% na comparação com 2022.

TIM

A TIM (TIMS3) reportou lucro líquido normalizado de R$ 900 milhões no último trimestre de 2023, uma alta de 52,6% ante o mesmo intervalo do ano anterior. No consolidado de 2023, o lucro subiu 50,4% ante 2022, para R$ 2,69 bilhões.

Log

A Log Commercial Properties (LOGG3), controlada pelos fundadores da MRV (MRVE3), registrou lucro líquido de R$ 73,28 milhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 63,7% na base anual.