Warren Buffett aumenta aposta em petróleo e tem mais de US$ 14 bi em ações de petrolífera

A Berkshire Hathaway, holding do bilionário Warren Buffett, aumentou suas participações em ações da Occidental Petroleum (OXYP34) nos primeiros dias de fevereiro, mesmo com o mercado americano apostando forte na Nvidia (NVDC34), e os relatórios de lucros das grandes empresas de petróleo, como Exxon Mobil (EXXO34) e Chevron (CHVX34), recebendo pouca atenção.

Buffett gastou cerca de US$ 245,7 milhões em mais de 4,3 milhões de ações da OXY entre 1 e 5 de fevereiro, com uma faixa de preço de US$ 56,75 a US$ 57,98. A Occidental Petroleum reportará os lucros do quarto trimestre em 14 de fevereiro.

A Berkshire detém cerca de 248 milhões de ações ordinárias da Occidental, avaliadas em cerca de U$14 bilhões. Em dezembro, Warren Buffett gastou US$ 588,7 milhões em mais de 10 milhões de ações da OXY, com uma faixa de preço de 55,58 a um pouco mais de 57, nos dias seguintes à aquisição deu uma bacia petrolífera pela empresa de energia em US$ 12 bilhões.