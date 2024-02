Vale (VALE3) está empenhada em recuperar a confiança dos investidores, diz BTG

Como foram as vendas da Vale?

No último trimestre de 2023, as vendas de minério de ferro da Vale caíram 4,1% ante o mesmo intervalo de 2022, totalizando 77,88 milhões de toneladas. No ano, a mineradora registrou vendas de 256,78 milhões de toneladas, uma retração de 1,5% na comparação anual.

Por outro lado, as vendas em pelotas somaram 10,285 milhões de toneladas no período, valor 17% superior ao visto no mesmo trimestre do ano anterior. Em 2023, as vendas subiram 8,1% e somaram 35,84 milhões de toneladas.

Já as vendas de níquel caíram 17,7% no quarto trimestre do ano passado, a 47,9 mil toneladas. Em 2023, as vendas somaram 167,9 milhões de toneladas, uma baixa de 7,1% na base anual.

No trimestre, a venda de cobre da Vale foi de 97,5 mil toneladas, um aumento de 36,2% na comparação anual. No ano passado, a venda aumentou 26,2% ante 2022, totalizando 307,8 milhões de toneladas.

Desempenho das ações de Vale