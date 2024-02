Eneva (ENEV3) apresenta declaração de comercialidade de três descobertas em bacias

A Eneva (ENEV3) comunicou ao mercado e às autoridades nesta quinta-feira (15) a comercialidade de três descobertas.

A companhia apresentou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a Declaração de Comercialidade das descobertas: Lago dos Rodrigues nos Blocos PN-T-66, PN-T-67A e PN-T-48A na Bacia do Parnaíba; Anebá nos Blocos AM-T-84 e AM T-85 e Silves no Bloco AM-T-85 na Bacia do Amazonas.

Conforme detalhado pela companhia, foi solicitado à ANP que as acumulações de Lago dos Rodrigues, Anebá e Silves recebam os nomes de Gavião Vaqueiro, Tambaqui e Azulão Oeste, respectivamente.