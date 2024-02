Ibovespa: cortes do Fed devem gerar forte entrada de fluxo estrangeiro para ativos brasileiros, diz gestor da AZ Quest

"O investidor estrangeiro, ele olha os ativos brasileiro como uma uma derivada do mercado americano. Então, se o juro americano está mais duro, geralmente há uma saída de fluxo dos ativos brasileiros, o que acabou acontecendo", diz Wang.

No entanto, o analista acredita que o cenário futuro é promissor para os ativos de renda variável, devido ao corte de juros que se espera do Fed ainda este ano. Além disso, Wang avalia que o cenário macroeconômico brasileiro é positivo, com as reformas estruturais feitas nos últimos anos.

"A gente continua muito otimista com o agro este ano, pode até ter alguma queda de produção de grãos, mas há uma tendência muito positiva no longo prazo, com ganhos de produtividades, aumento de área. A produção de petróleo também continua aumentando com o aumento da produção do pré-sal ao longo do tempo. Então é um cenário muito positivo estruturalmente para o Brasil", afirma ele.

Do lado negativo, está o risco fiscal e a dificuldade do governo em controlar o déficit público.

Ibovespa: ações da Petrobras, GPS e Sabesp são as preferidas da AZ Quest

Segundo Wang, a principal posição da carteira continua sendo a Petrobras (PETR4), por seu preço estar descontado. "Ela negocia a 5 vezes o lucro, enquanto as europeias negociam a 8. E isso para uma empresa que gera caixa e paga mais dividendo."