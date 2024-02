Nubank (ROXO34) lança CDB atrelado ao IPCA

O CDB IPCA conta com com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para aplicações até R$ 250 mil e não cobra taxa de corretagem.

Vale destacar que ainda em janeiro a fintech já havia lançado um novo fundo de renda fixa com alocação majoritária em títulos públicos pós-fixados, chamado de Nu Selic Simples.

Nubank se torna maior representante brasileira na carteira da Berkshire Hathaway

O Nubank atualmente figura como a principal empresa brasileira com fatias compradas pela Berkshire Hathaway (BERK34). A empresa de Warren Buffett, 93 anos, encerrou a posição que mantinha na Stone desde outubro de 2018, no IPO da fintech.

O processo da Berkshire em se desfazer das ações da Stone estava em andamento desde o ano passado, quando a companhia vendeu no quarto trimestre de 2023 cerca de 10,7 milhões de papéis. Os dados foram revelados no formulário F13 da empresa, relatando a venda integral dos papéis. De acordo com o documento, a venda equivale a um total de US$ 114,120 milhões.

Os papéis da Stone chegaram a atingir sua máxima em 2021, precificadas a US$ 94,09. Seu IPO foi de US$ 24 (preço de entrada da Berkshire) e atualmente os papeis estão cotados a menos de US$ 18,00.