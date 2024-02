Usiminas (USIM5) dispara na bolsa após Goldman Sachs elevar recomendação

"No entanto, as nossas conversas com investidores sugerem a magnitude dessa melhoria é incerta e difícil de modelar, então a convicção está baixa no momento. Nossa análise detalhada de custos com base na comparação entre pares e nos lucros do 4T23 sugerem o mercado ficará positivamente surpreso", diz a casa.

Os analistas ainda destacam que enxergam "muitos fatores que permitirão à Usiminas fechar a lacuna de custos", incluindo:

Aceleração do novo alto-forno

Trabalho em andamento em suas coquerias (capex aprovado)

Reorganização de ativos com um grupo controlador único com histórico de administração dos ativos em um maneira eficiente versus pares

Além disso, especialistas chamam atenção para o fato de que a queda do preço do minério deve ajudar de forma geral nos custos.

Projeções para a Usiminas incluem 2,8% de DY e Ebitda de R$ 3,6 bilhões

Com isso, a expectativa da casa aumento em relação ao consenso de mercado, com uma projeção de R$3,6 bilhões de Ebitda para este ano de 2024, expectativa que está 33% acima do consenso de mercado.