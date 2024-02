Ambev (ABEV3): Safra, Itaú, XP e mais analistas dividem opiniões sobre o que esperar do próximo balanço

Genial destaca produção no Caribe e crescimento tímido na receita

A research estima que a fabricante de bebidas deve apresentar resultado sólido, com destaque para o pequeno crescimento da receita líquida e uma ligeira expansão de margens.

"Os principais destaques positivos devem vir, novamente, do Brasil e do segmento CAC (América Central e Caribe), enquanto os negativos do LAS (América Latina do Sul), em virtude do difícil cenário macroeconômico na Argentina, e do Canadá", dizem os analistas em relatório

As projeções para o 4T23 revelam uma receita total da Ambev ancorada em R$ 23 bilhões, um crescimento anual de 1,3%, um Ebitda estimado em R$ 7,6 bilhões (crescimento de 6,8% a/a), e um lucro líquido projetado de R$ 4,5 bilhões, indicando um recuo de 12,8% a/a.

Para os analistas, as projeções se situam acima do consenso em termos de receita, mas com uma margem Ebitda ligeiramente menor.

Dados operacionais são otimistas, defende XP

A XP (XPBR31) afirmou diz estar otimista com os dados operacionais da companhia para o quatro trimestre de 2023.