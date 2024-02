Vale (VALE3) assina acordo de parceria com Anglo American; saiba mais

"Se a média do preço de referência do minério de ferro permanecer acima de US$ 100/t ou abaixo de US$ 80/t por quatro anos, um ajuste no valor de pagamento será realizado para a Anglo American ou Vale, respectivamente, em linha com uma fórmula acordada e dentro de certos limites", pontuou a mineradora.

A conclusão da transação está sujeita às aprovações corporativas e regulatórias usuais, e espera-se que ela ocorra no quarto trimestre de 2024. Além disso, após a conclusão de transação, a Vale receberá sua parcela proporcional da produção do Minas-Rio.

"Adicionalmente, também deterá uma opção de compra de uma participação adicional de 15% na operação ampliada de Minas Rio, mediante desembolso de caixa, se e quando ocorrerem certos eventos relativos a uma futura expansão do Minas-Rio, incluindo a recebimento da licença ambiental necessária para a expansão seguindo a conclusão de estudo de pré-viabilidade e de estudo de viabilidade, a valor justo calculado no momento do exercício da opção", acrescenta a mineradora.

"Temos o prazer de formar uma parceria com a Anglo American para apoiar a demanda crescente por minério de ferro de alta qualidade à medida que nossos clientes aceleram suas transições para uma siderurgia com baixa emissão de carbono", disse Eduardo Bartolomeo, CEO da Vale.

''A oportunidade de formar uma parceria com a Vale para garantir um recurso de minério de ferro de alto teor desta escala e qualidade, próximo ao MinasRio, é atrativa - especialmente com todas as sinergias físicas de nossas infraestruturas de mineração e processamento para criar uma operação única otimizada, combinada com a opção de acesso à logística de porto e ferrovia da Vale", pontuou Duncan Wanblad, presidente global da Anglo American.

Desempenho das ações de Vale

No fechamento desta quarta-feira (21), as ações da Vale subiram 0,76%, cotadas a R$ 66,51, segundo o Status Invest.