B3 (B3SA3): analistas veem resultados fracos no 4T23, mas estimam melhora em 2024

"Acreditamos que o desempenho das ações da B3SA3 será mais influenciado por notícias sobre concorrência e mercado de capitais do que pelos resultados financeiros. Embora seja uma boa opção de dividendos, não esperamos que isso impulsione a valorização das ações", diz a XP, que mantém cautela sobre as ações.

Na mesma linha, com recomendação neutra, o Itaú BBA avalia que as despesas foram o principal fator negativo nos resultados, aumentando 19% em relação ao trimestre anterior e 10% em relação ao ano anterior, impulsionadas principalmente por serviços de terceiros e outras linhas.

O Ebitda caiu 11% em relação ao trimestre anterior e 9% em relação ao ano anterior, com uma margem de 65%. Os analistas do BBA veem essa combinação como negativa para a história de equidade no curto prazo. "A combinação de um ambiente de receitas ainda desafiador e pressões de custos apoia nossa visão cautelosa. Vemos as ações sendo negociadas a 14,5x P/E ajustado de 2024, abaixo da média histórica, com tendências de ganhos lentas no curto prazo."

De acordo com o BTG, os resultados financeiros da B3 foram 70% abaixo das estimativas em R$25 milhões. Para o banco, as receitas financeiras diminuíram mais do que as despesas financeiras, principalmente devido a um saldo médio de caixa menor e à taxa Selic. Os resultados financeiros também foram impactados pelos efeitos da variação cambial em alguns empréstimos da B3 em moeda estrangeira.

"Negociando 14,5x P/E (Preço/lucro) esperado em 2024 e com potencial de risco de baixa para nossas estimativas, preferimos jogar o ciclo de afrouxamento por meio de outros nomes com mais potencial de alta, como XP de maior capitalização e outros de menor capitalização: BR Partners, Vinci e Pátria", destaca o BTG, que tem recomendação neutra para ações da B3, com preço-alvo de R$ 16,50.

B3: BB-BI, Safra e Genial recomendam compra e projetam melhorias

Dado o cenário macro, a companhia segue apresentando resultados desfavoráveis em seu core business (segmento Listado), porém a estratégia de diversificação nos negócios tem sido relevante para compensação de receitas, e se mostrado mais significativa a cada resultado, informa o BB Investimentos.