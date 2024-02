Ambev (ABEV3): Lucro no trimestre divide opiniões do BTG, Safra e XP

No Brasil, os volumes de produtos premium se mantiveram sólidos, mas a empresa acredita que perderá ainda parte de sua presença no mercado. Em linha com as estimativas dos bancos, a Ambev (ABEV3) teve uma queda de 1% ano contra ano, dos volumes de cerveja no país. O resultado á era esperado em reação da Copa do Mundo que puxou os números para cima em 2022.

O relatório observa uma recuperação operacional sólida, embora manchada pelo ajuste para inflação na Argentina. Além disso, o Safra destaca a redução esperada nos custos de produtos vendidos (CPV) da Cerveja Brasil para 2024, que superou as projeções do banco.

XP: Resultados são mistos

A XP, por sua vez, classificou os resultados como mistos, também citando a crise econômico argentina como um detrator dos números.

"A recuperação operacional foi sólida, e a Companhia sustentou sua recuperação de lucros com expansão de margem em todas as linhas. No entanto, o ajuste para a inflação da Argentina, sem efeito caixa, manchou o resultado consolidado, o qual veio abaixo das nossas estimativas," afirma os analistas da XP.

Além disso, a casa aponta que se decepcionou com os volumes da Cerveja Brasil, que ficaram abaixo das expectativas, embora tenham sido compensados por um aumento significativo no preço por hectolitro.