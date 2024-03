Petrobras (PETR4), Americanas (AMER3) e Marisa (AMAR3) estão no foco do mercado nesta segunda-feira; veja mais destaques 

Veja os destaques do mercado financeiro hoje:

Petrobras

Em comunicado divulgado na última sexta-feira (1), a Petrobras (PETR4) negou que a auditoria KPMG tenha pedido o afastamento de diretores para realizar apurações sobre o contrato com a Unigel, e que a divulgação do balanço da companhia, prevista para a próxima quinta (7), está mantida.

No dia, o mercado repercutiu a notícia do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que dizia que a auditoria havia recomendado o afastamento dos diretores William França e Sergio Caetano Leite dos processos de certificação dos balanços.

Americanas

Os acionistas minoritários da Uni.Co, empresa dona das marcas Imaginarium e Puket, decidiram vender toda a sua participação no grupo para a Americanas (AMER3). Essa participação representa 30% do total de ações ordinárias da Uni.Co.