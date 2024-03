Azul (AZUL4) se manifesta sobre notícia de aquisição da Gol (GOLL4); confira

Dentro do cenário atual, a Genial espera uma adição de capacidade de 8% para 2024, acima da média do setor. O cenário favorável para o yield e para o preço de combustível deve ajudar a manter as margens da Azul nos patamares favoráveis de 2023. E as discussões com o governo sobre a estruturação de um fundo para ajudar a redução do custo da dívida podem beneficiar a empresa.

"Estimamos uma receita líquida de R$ 20,2 bilhões e um Ebitda de R$ 5,9 bilhões em 2024", projeta a equipe da casa. A Azul ainda negocia com desconto em relação à sua média histórica e também em comparação com a média pós-pandemia, com um múltiplo de EV/EBITDA de 4,8x para 2024, em comparação com uma média histórica de 8x.

"Portanto, do lado positivo, o 4T23 da Azul deve ser marcado por um desempenho operacional robusto, acompanhado de uma receita recorde e volumes expressivos. Os dados do IPCA de passagens no período indicam um aumento de preço equivalente a 47% a/a favorecendo um novo incremento no yield", afirma a Genial.

Desempenho das ações de Azul