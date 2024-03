Casas Bahia (BHIA3) prorroga divulgação de balanço e adia AGO; veja novas datas

A Casas Bahia (BHIA3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que prorrogou a data da divulgação do seu balanço de resultados do quarto trimestre de 2023 (4T23) e adiou sua assembleia geral ordinária (AGO) de 2024.

Segundo a varejista, a divulgação do balanço do 4T23 da Casas Bahia, anteriormente prevista para a próxima quarta-feira (13), ocorrerá no dia 25 de março. A teleconferência de resultados da Casas Bahia passará a ser, portanto, no dia 26 de março.

Ainda de acordo com a companhia, a assembleia geral ordinária da Casas Bahia, anteriormente prevista para ocorrer no dia 19 de abril, será convocada para o dia 30 de abril de 2024.