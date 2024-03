Ibovespa arrefece queda com Petrobras (PETR4) no positivo; Vale (VALE3) e mineradoras lideram perdas e dólar recua

A Vale, por sua vez, confirmou que o atual CEO, Eduardo Bartolomeu, permanecerá no cargo até o fim deste ano, o que gerou reações mistas por parte dos analistas. Pesa para os papéis da mineradora o fato do minério de ferro ter tombado 7% nesta madrugada, na China. Com isso, as ações da Vale caem 2,94% a R$ 64,07, terceira maior queda do índice.

A queda do índice Bovespa ocorre ainda em meio à agenda esvaziada, que ganhará força a partir de amanhã com dados de inflação (IPCA no Brasil e CPI nos EUA) de fevereiro, que poderão ajudar nas apostas para a política monetária do Brasil e dos Estados Unidos

Ainda, as declarações do presidente Lula sobre a possibilidade de ampliar os gastos com obras públicas diante das surpresas positivas com a arrecadação federal seguem gerando preocupações, além dos receios de que o governo utilize a retenção dos dividendos da Petrobras para investimentos, em meio à baixa popularidade.

A maior alta do Ibovespa é da 3R Petroleum (RRRP3), +3,04% a R$ 29,12, seguida por Petroreconcavo (RECV3), +2,81% a R$ 21,97. Os papéis preferenciais da Petrobras completam o top-3.

Na ponta negativa, seguindo a queda do minério, as ações de mineração e siderurgia lideram as perdas. Usiminas (USIM5) tem o maior recuo, -4,05% a R$ 10,42, seguida por CSN Mineração (CMIN3), -3,19% a R$ 5,76, e os papéis da Vale.

Mercado em NY

As bolsas de Nova York, que a partir de hoje voltam a abrir às 10h30 (Brasília), em linha com o horário de verão nos EUA, operam no negativo, à espera do CPI de amanhã.