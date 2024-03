Energisa (ENGI11): lucro ajustado recorrente cai 5,1% no 4T23, para R$ 508,3 milhões

A margem Ebitda atingiu 24,3%, queda de 0,4 ponto percentual (p.p) em relação ao mesmo período de 2022.

No fim do 4T23, a dívida líquida consolidada foi de R$ 24,874 bilhões, contra R$ 22,181 bilhões no encerramento do 4T22. Já osinvestimentos consolidados somaram R$ 1,385 bilhão no 4T23, recuo de 18,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No segmento de distribuição de energia elétrica, houve um aumento na receita operacional de 11,9% no trimestre explicada, principalmente, pelo crescimento de 13,0% do consumo de energia elétrica entre os períodos.

Já no segmento de transmissão, o aumento da receita de 2,4% é explicado, principalmente, pelo aumento da receita de construção em função da evolução física dos projetos em construção Energisa Amazonas, Energisa Amapá, Energisa Amazonas II e Energisa Tocantis II.

Na (re)energisa - ecossistema de soluções energéticas do grupo - o aumento de 8,0% na comparação com o quarto trimestre de 2022 é explicado, principalmente, pela geração distribuída que acrescentou R$ 63,1 milhões no trimestre devido à entrada em operação de novas usinas fotovoltaicas.

No segmento de Gás, a aquisição da ES Gás foi responsável pelo acréscimo de R$ 496 milhões no 4T23, informou a companhia.