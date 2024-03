Ibovespa sobe aos 128 mil com petróleo e na contramão do minério; Petrobras (PETR4) passa a cair, Marfrig (MRFG3) lidera ganhos e dólar avança

A agenda esvaziada aqui e no exterior nesta quarta-feira, além do vencimento de opções sobre o Índice Bovespa, são chamarizes à volatilidade.

Além disso, as renovadas preocupações de riscos de ingerência política na Petrobras e na Vale também reduzem o espaço para uma elevação firme do principal indicador da B3.

Após abrirem em alta, as ações da Petrobras agora aparecem no negativo: Petrobras ON (PETR3) cai 0,40% a R$ 37,22 e Petrobras PN (PETR4) recua 0,30% a R$ 36,71. A Vale (VALE3) também opera em baixa, com -0,07% a R$ 60,80.

Marfrig (MRFG3) lidera os ganhos da sessão com +3,20% a R$ 9,99, seguida por Gerdau (GGBR4), +2,88% a R$ 22,16 e JBS (JBSS3), +2,88% a R$ 23,20.

Na ponta negativa, Isa Cteep (TRPL4) tem a maior perda, com -2,71% a R$ 24,45. Na sequência aparecem Pão de Açúcar (PCAR3), -2,62% a R$ 3,35 e Energisa (ENGI11), -1,89% a R$ 49,72.

Mercado em NY

No exterior, os sinais são divergentes. A maioria das bolsas de Nova York cai, após os índices terem avançando ontem, depois da divulgação do CPI de fevereiro, que mede os preços ao consumidor dos EUA.