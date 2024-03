Assaí (ASAI3) troca vice-presidente de RI por ex-Casas Bahia (BHIA3) e Sam's Club

Carreira de Vitor Fagá de Almeida antes do Assaí (ASAI3)

O executivo já atuou na posição de CEO do Sam's Club Brasil durante o desenvolvimento do plano de expansão e digitalização da varejista.

Como CFO, atuou em diversas empresas do capital aberto, como o Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) e na Casas Bahia (BHIA3). Também teve passagem como consultor de estratégia no The Boston Consulting Group.

Vitor Almeida é economista por formação na Unicamp, com mestrado Sloan em Estratégia e Liderança pela London Business School.

O Assaí comunicou que está positivo com a nova entrada no posto:

"A Companhia está confiante que a chegada do Vitor fortalecerá ainda mais a capacidade executiva do Assaí, contribuindo para o contínuo crescimento e consolidação de nossa liderança no mercado brasileiro de cash and carry", afirmou o grupo Assaí Atacadista em nota à imprensa.