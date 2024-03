GPA (PCAR3) levanta R$ 704 milhões em follow-on; veja valor por ação

Conforme aponta o balanço trimestral do GPA, as despesas com vendas, gerais e administrativas somaram R$ 988 milhões no quarto trimestre de 2023, cerca de 15,9% superiores aos R$ 852 milhões registrados no mesmo período do ano anterior.

Outros resultados do GPA

O resultado financeiro líquido da empresa apresentou um prejuízo de R$ 52 milhões no 4T23, revertendo o lucro de R$ 38 milhões registrado um ano antes.

O Ebtida ajustado do GPA foi de R$ 404 milhões, com alta de 39% sobre o 4T22. Já a margem Ebtida ajustado alcançou 7,7%, cerca de 0,7 ponto percentual maior que a do trimestre imediatamente anterior e 1,8 ponto percentual mais alto na comparação anual. Segundo o balanço, isso se deu "em consonância com o processo de turnaround da companhia".

A dívida líquida do GPA caiu para R$ 721 milhões no último trimestre de 2023, em razão de um fluxo de caixa livre operacional de R$ 981 milhões, e também pela venda de R$ 113 milhões em ativos não core. Por outro lado, isso foi contrabalanceado por um consumo de caixa de R$ 200 milhões e por R$ 174 milhões de custo financeiro líquido.

Desempenho das ações do GPA