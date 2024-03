Guido Mantega na Braskem (BRKM5)? Governo avalia nomeação para conselho, diz jornal

O governo federal está avaliando a indicação de Guido Mantega para o conselho de administração da Braskem (BRKM5), segundo apuração do jornal Folha de S. Paulo.

Segundo a publicação, Guido Mantega esteve na tarde da última quarta-feira (13) no Palácio do Planalto para discutir seu futuro com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

De acordo com integrantes do governo, o ex-ministro da Fazenda foi chamado na véspera (12), data da audiência do presidente da Petrobras(PETR4), Jean Paul Prates, com Lula, disse a Folha.