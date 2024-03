Unipar (UNIP6) pagará R$ 40 milhões em dividendos; veja valor por ação

Já a receita líquida da Unipar foi de R$ 643,6 milhões, valor 55,1% menor ante o quarto trimestre de 2022. Em relação aos três primeiros meses anteriores, a redução fica em 52,9%.

Os resultados financeiros consolidados da Unipar foram fortemente impactados pelos efeitos da inflação em 2023 na Argentina e desvalorização cambial do peso argentino no mês de dezembro de 2023, em conformidade com a aplicação da norma contábil do IAS 29 (ajuste por hiperinflação) e processo de conversão das demonstrações financeiras da Unipar Indupa SAIC (planta de Bahía Blanca) para o real com o câmbio do final do exercício, informa a companhia no documento que acompanha o balanço da Unipar.

Segundo a empresa, a utilização média de capacidade instalada de produção da Unipar no quarto trimestre de 2023 foi de 79%, dois pontos porcentuais a menos ante o intervalo de julho a setembro, quando foi registrado 81%.

O custo dos produtos vendidos (CPV), por sua vez, foi 5,0% maior no período em relação ao mesmo intervalo de 2022, para R$ 226,7 milhões. O crescimento ocorreu devido ao aumento nos preços dos insumos de produção e antecipação da depreciação dos ativos relacionados à tecnologia de diafragma na planta de Cubatão, informou a Unipar.

A dívida líquida consolidada da Unipar encerrou 2023 com saldo negativo em R$ 94,5 milhões, com um nível superior ao registrado ao final de 2022 (R$ 22,4 milhões negativos). A dívida bruta, por sua vez, fechou o período em R$ 2,051 bilhões, valor 47,4% maior ante o apurado em dezembro de 2022.

A Unipar terminou 2023 com um indicador de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras em R$ 2,145 bilhões, valor 51,8% superior ao registrado no final de 2022.