Gol (GOLL4) retira guidances de 2024 em meio à recuperação judicial

Enquanto isso, a companhia se compromete em manter o mercado e seus acionistas informados de novas atualizações sobre o tema.

Recuperação judicial da Gol (GOLL4)

Em 25 de janeiro, a Gol (GOLL4) entrou oficialmente com um pedido de recuperação judicial nos EUA, em procedimento chamado de Chapter 11, no Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York.

No processo, a companhia aérea conseguiu aumentar seu financiamento de devedores em posse para US$ 1 bilhão, de US$ 950 milhões.

Entretanto, as dívidas da Gol são bem mais volumosas, segundo os documentos apresentados à Justiça dos EUA.

Ao fim do quarto trimestre de 2023, a companhia encerrou seu balanço com um endividamento de de R$ 20,176 bilhões, praticamente estável em relação ao trimestre anterior (R$ 20,227 bilhões).