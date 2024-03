Radar: Lucro de Itaúsa (ITSA4) sobe no 4T23, Raízen (RAIZ4) vai pagar dividendos milionários e Banco do Brasil (BBAS3) faz captação de US$ 750 milhões

A Itaúsa (ITSA4), holding controladora do banco Itaú (ITUB4), apresentou nesta segunda-feira (18), logo após o fechamento do mercado, os seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023 e o consolidado do ano.

O lucro líquido recorrente da Itaúsa ? que também tem investimentos em outras empresas listadas como Alpargatas (ALPA4), Dexco (DXCP3) e CCR (CCRO3) ? foi de R$ 3,460 bilhões nos últimos três meses do ano, uma alta de 3% no comparativo anual. Em 2023, o montante foi de R$ 14,1 bi, também em alta de 3%.

As despesas administrativas da companhia tiveram alta de 9% com relação ao quarto trimestre de 2022, indo a R$ 51 milhões. No ano, o total foi de R$ 177 milhões ? um crescimento de 6%. Segundo as notas da administração no release de resultados da Itaúsa no 4T23, o número é um reflexo de maiores investimentos nas estruturas de Gestão de Portfólio e Investimentos, criação da área de inteligência ESG e maiores gastos com garantias de contencioso.