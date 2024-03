Vale (VALE3) enfrenta ação bilionária na Holanda referente ao rompimento da barragem de Mariana (MG)

Além disso, disse a Vale, "a futura demanda judicial aparenta pretender replicar questões já tratadas e cobertas no Brasil, seja por processos judiciais, seja pelo trabalho extrajudicial de reparação em curso pela Fundação Renova, entidade criada para a reparação de todos os danos causados pelo rompimento, conforme acordos celebrados com a União Federal, os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as instituições de justiça brasileiras".

A mineradora acrescenta ainda que até 29 de fevereiro de 2024, foram destinados R$ 36,5 bilhões às ações de reparação e compensação a cargo da Fundação. Desse valor, R$ 14,1 bilhões foram para o pagamento de indenizações e R$ 2,7 bilhões em auxílios financeiros emergenciais, totalizando R$ 16,8 bilhões para cerca de 450 mil pessoas.

Vale (VALE3) é responsável por 50% da queda do Ibovespa em 2024

Com ruídos sobre o processo sucessório do CEO e quedas contínuas na cotação do minério de ferro, a Vale sofre na bolsa de valores uma queda de 22% no acumulado de 2024, sendo negociada abaixo dos R$ 60 por ação ordinária atualmente.

Segundo dados da Valor Data, a companhia responde por 50% da queda do Ibovespa neste ano de 2024. Com essa influência da Vale, o índice cai 4,5% desde o início do ano.

Esse cenário também sofre influência da Petrobras (PETR4), que passou a conta com queda das ações recentemente após não divulgar dividendos extraordinários que eram muito aguardados.