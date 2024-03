Lucro da CPFL (CPFE3) recua 3,5% e vai a 1,32 bilhão no 4T23; empresa anuncia dividendos

No último trimestre de 2023 (4T23), a CPFL (CPFE3) registrou um lucro líquido de R$ 1,32 bilhão, queda de 3,5% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado dos 12 meses, o lucro da empresa atingiu R$ 5,5 bilhões, representando um aumento de 6,1%, frente ao ano anterior, segundo balanço divulgado pela empresa nesta quinta-feira (21).

A receita operacional líquida do trimestre foi de R$ 10,5 bilhões, uma diminuição de 1,8% em relação ao mesmo trimestre de 2022. No total do ano, a receita alcançou R$ 39,7 bilhões, um crescimento de 1,0%. Em contrapartida, o resultado financeiro líquido da empresa registrou um saldo negativo de R$ 637 milhões, marcando uma queda de 52,8% em relação às perdas financeiras do mesmo período de 2022.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no último trimestre foi de R$ 3,1 bilhões, marcando uma queda de 18,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A CPFL atribui essa queda a eventos não recorrentes, como uma ação judicial e a incorporação da usina hidrelétrica de Campos Novos. Desconsiderando esses eventos, o Ebitda teria apresentado um aumento de 27,7% no período, conforme o diretor-presidente da CPFL, Gustavo Estrella.