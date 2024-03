Boa Safra (SOJA3) avalia potencial follow-on no valor de R$ 200 milhões; saiba mais

Segundo a empresa, até o momento, "nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da potencial oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela companhia".

Ainda de acordo com a Boa Safra, "a potencial oferta, bem como a definição de seus termos e condições, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias (incluindo as aprovações societárias da companhia), às condições políticas e macroeconômicas nacionais e internacionais, ao interesse dos investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia".

A Boa Safra reforçou, portanto, que "não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer jurisdição" e que "caso aprovada, a potencial oferta será conduzida em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicáveis".

Desempenho das ações da Boa Safra (SOJA3)

No mês, as ações ordinárias da Boa Safra sobem 18,62%, enquanto no acumulado do ano, os papéis avançam 11,82%.