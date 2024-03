Ibovespa opera estável com NY negativa; Petrobras (PETR4) avança, BRF (BRFS3) tem a maior alta, Braskem (BRKM5) cai e dólar recua

Os investidores aguardaram a ata da última reunião do Copom, a ser divulgada na terça-feira. No mesmo dia, o mercado vai acompanhar também a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de março.

Olhando para o cenário internacional, hoje é dia da divulgação, por parte do Fed, do Índice de Atividade Nacional, de fevereiro, que mede a atividade económica global e as pressões inflacionárias. Na terça, o Conference Board vai apresentar os dados de Confiança do Consumidor.

Na quinta, será anunciado o ainda PIB final dos EUA do quarto trimestre - o consenso prevê crescimento de 3,2%. Na sexta a expectativa é pelos dados do deflator de despesas com consumo pessoal (o PCE), Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal, métrica de inflação utilizada pela política monetária dos EUA. A projeção do mercado é por uma alta mensal de 0,3%.

A Petrobras opera em alta, seguindo o petróleo: Petrobras ON (PETR3), +1,28% a R$ 37,33 e Petrobras PN (PETR4), +1,11% a R$ 36,45. A Vale (VALE3), por sua vez, tem ligeiro avanço de 0,15% a R$ 61,04.

A maior alta do Ibovespa é da BRF (BRFS3), +2,27% a R$ 16,67. Na sequência aparecem CPFL (CPFLE3), +1,99% a R$ 35,36 e Arezzo (ARZZ3), +1,90% a R$ 61,79.

Na ponta negativa, CCR (CCRO3) lidera as perdas com -3,63% a R$ 13,54, seguida por Braskem (BRKM5), -2,27% a R$ 26,68 e Telefônica (VIVT3), -1,93% a R$ 50,71.