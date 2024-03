Casas Bahia (BHIA3): rentabilidade abaixo do esperado marca balanço; ações despencam no Ibovespa

Desconsiderando os impactos não recorrentes, o prejuízo líquido é de R$ 564 milhões no último trimestre do ano passado. Nesse mesmo contexto, as perdas foram 51,6% maiores que as registradas no 4T22, que foram de R$ 372 milhões.

Em relatório, analistas da XP (XPBR31) pontuaram que a varejista apresentou resultados fracos no 4T, com a fraca conjuntura macroeconômica e as bases de comparações difíceis afetando a receita líquida consolidada, enquanto as iniciativas de reestruturação prejudicaram a rentabilidade.

BB Investimentos: projeções para Casas Bahia já contemplavam momento desafiador

Também em relatório, analistas do BB Investimentos também avaliaram os resultados da Casas Bahia no 4T23 como fracos. Segundo a casa, as projeções para o trimestre já contemplavam um momento desafiador, diante da combinação de um cenário macroeconômico ainda lento para o consumo de bens duráveis, base comparativa mais forte, além dos impactos negativos decorrentes do plano de reestruturação.

"Entendemos que a companhia segue vivenciando um momento delicado na operação, buscando reequilíbrio dos canais de vendas, priorização da rentabilidade, redução de investimentos e reforço na estrutura de capital", escrevem as analistas Georgia Jorge e Andréa Aznar.

O BB Investimentos tem recomendação de 'venda' para as ações da Casas Bahia, com preço-alvo a R$ 9,80.