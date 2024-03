Radar: Ânima (ANIM3) registra prejuízo milionário no 4T23, Rumo (RAIL3) fecha acordo bilionário e o novo capítulo da recuperação judicial de Gol (GOLL4)

A rede de educaçãoÂnima (ANIM3) enfrentou um revés financeiro ao registrar prejuízo de R$ 101,5 milhões, no quarto trimestre de 2023 (4T23), revertendo o lucro de R$ 169,4 milhões obtido no ano anterior. Ao analisar o resultado ajustado, a empresa passou de um lucro de R$ 210,7 milhões para um prejuízo de R$ 6 milhões.

Apesar das dificuldades, o 4T23 da Ânima mostrou um desempenho mais favorável em alguns aspectos. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da companhia alcançou R$ 227,4 milhões, representando um aumento de 84,6% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a margem desse indicador subiu 10,5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2022.

Contudo, a última linha do balanço da Ânima foi novamente impactada pelas despesas financeiras, que registraram um aumento de 9,5%. Adicionalmente, no quarto trimestre de 2022, a empresa teve uma reversão de ágio de Imposto de Renda da aquisição da Laureate, que adicionou R$ 375,2 milhões ao balanço na época, impactando as bases de comparação, segundo a empresa.