Azul (AZUL4) reduz prejuízo em 55% no 4T23, para R$ 270,6 milhões; veja detalhes do balanço

As despesas operacionais da Azul chegaram a R$ 4,147 bilhões, 5,6% acima dos R$ 3,928 bilhões registrados no 4T22, "explicado principalmente pelo aumento de 6,5% na capacidade de passageiros, pela inflação de 4,5% no período e pelos investimentos feitos no trimestre para suportar o crescimento em 2024 e maximizar a disponibilidade da frota para aproveitar ambiente de demanda forte, compensado por uma redução de 17,3% no preço do combustível", disse a Azul.

A Azul encerrou o trimestre com liquidez total de R$ 6,1 bilhões, incluindo investimentos e recebíveis de longo prazo, depósitos de segurança e reservas de manutenção.

A liquidez imediata em 31 de dezembro de 2023 foi de R$ 3,0 bilhões, 18,8% acima do 4T22 e representando 16,2% da receita da Azul dos últimos doze meses.

Azul atualiza projeções para 2024; confira

Para o ano de 2024, a Azul estima um Ebitda da aproximadamente R$ 6,5 bilhões, superior à estimativa anterior de R$ 6,3 bilhões, "principalmente devido a um aumento robusto na receita de passageiros, apoiado pela forte contribuição de nossos outros negócios", disse a companhia.

A Azul espera aumentar a capacidade (ASK) em aproximadamente 11% em 2024, em comparação com 2023. "O crescimento esperado é impulsionado principalmente pela continuação do forte ambiente de demanda e da implementação de nossa estratégia de transformação de frota", informou a aérea.